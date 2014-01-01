اكتشافات وأبحاث 2013 الطبية

شهد عام 2013 اكتشافات عديدة في مجال الطب والصحة، فقد قال باحثون إن تقدما كبيرا أحرز في تطوير علاج للزهايمر وفي النمسا نجح علماء في زراعة أنسجة دماغية باستخدام خلايا جلدية والكثير من الاكتشافات الطبية نقدم لكم بعضا منها...

ميكانيكي يبتكر طريقة جديدة لتسهيل الولادة

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توصل جورج أودون، وهو أرجنتيني يعمل في مجال السيارات، إلى طريقة جديدة قد تصبح تطورا "ثوريا محتملا" لمساعدة النساء أثناء الولادة.

وتدرس منظمة الصحة العالمية فعالية تلك الطريقة التي أطلق عليها اسم أودون نسبة إلى صاحبها. وتقول المنظمة إن تلك الطريقة قد تساعد النساء أثناء عمليات الولادة المتعسرة ولا سيما في الدول التي تفتقر إلى الامكانيات اللازمة لإجراء عمليات ولادة قيصرية.

إعادة الشباب لأنسجة متقدمة في السن

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قال علماء من كلية الطب بجامعة هارفارد، إنهم نجحوا في تجربة تماثل العمل على تجديد عمر عضلات إنسان في عمر الستين وإعادتها لما كانت عليه في عمر العشرين.

و تمكن العلماء من إعادة الشباب في أنسجة (فئران تجارب) تقدمت بالسن بعد زيادة معدلات مادة كيميائية يطلقُ عليها اسم (إن إيه دي).

اكتشاف مادة كيمياوية تعالج مرض الزهايمر

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قال باحثون في بريطانيا إنهم أحرزوا تقدما مهما باتجاه تطوير علاج فعال لمرض الزهايمر وغيره من الأمراض التي تصيب الدماغ.

حيث اكتشف العلماء أن مادة كيميائية يمكنها وقف ضمور خلايا الدماغ.

التمارين الرياضية لعلاج مرضى القلب؟

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توصلت دراسة إلى أن التمارين الرياضية قد تكون فاعليتها مماثلة لفاعلية الأدوية التي يتعاطاها بعض مرضى القلب.

ويقول باحثون من بريطانيا والولايات المتحدة إنه في بعض الحالات يمكن أن تكون التمارين البدنية بديلا يُغني عن الدواء، ولكن لابد من مزيد من الأبحاث.

ساعتان من الرياضة أسبوعيا تطيل العمر

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ممارسة الرياضة لساعتين ونصف أسبوعيا تطيل من العمر. هذه هي أهم نتائج دراسة علمية عن العلاقة بين طول العمر وممارسة الرياضة. فالدراسة كشفت عن أن ما يقرب من خمسة ملايين شخص حول العالم يموت كل عام بسبب عدم ممارستهم لأي نشاط رياضي.

نجاح زراعة أنسجة الدماغ البشري

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نجح فريق من العلماء في فيينا في زراعة أنسجة دماغية باستخدام بعض خلايا الجلد وبالاستعانة بتقنية معملية وفرت للخلايا البيئة المناسبة لتكوين أنسجة تشبه طبقات القشرة الدماغية.

هذا الإنجاز قد يمكن الباحثين من فهم أعمق لطبيعة تغير خلايا الدماغ أثناء نموها واستجابتها للعلاج.

لقاح جديد للحمََّى القلاعية

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توصل فريق علمي بريطاني إلى لقاح جديد مضاد لفيروس الحمى القلاعية، وقال العلماء إن اللقاح الجديد يمكن استخدامه أيضا لإنتاج لقاحات بشرية واقية من فيروسات مثل شلل الاطفال.

ويأمل العلماء في أن يساعد اللقاح على تقليل حجم تكلفة انتاج اللقاحات.

استخدام الكمبيوتر ليلاً والاكتئاب

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وجدت دراسة أمريكية أجراها علماء في المركز الطبي بجامعة ولاية أوهايو أن الجلوس أمام الكمبيوتر أو شاشة التلفزيون في وقت متأخر من الليل أو تشغيل التلفزيون عند النوم يزيد من فرص الاصابة بالاكتئاب وبالذات عند النساء.

طريقة جديدة لشفاء مرضى السكري المكتسب

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قالت دراسة عن امراض السكري ان نظام غذالئي لمدة ثمانية اسابيع عبارة عن 600 سعر حراري يوميا يمكن ان يشفي تماما من مرض السكري النوع الثاني (المكتسب) في المرضى الذين تم تشخيص اصابتهم مبكرا.

ووجد الباحثون من جامعة نيوكاسل شمالي انجلترا ان حمية غذائية قليلة السعرات تقلل مستويات الدهن في البنكرياس والكبد بما يساعد على عودة انتاج الانسولين الى معدلاته الطبيعية.

السرطان أسبابه وعلاجه.. حقائق ومعلومات

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ما هي أسباب الإصابة بالسرطان، وكيف يمكن تشخيص المرض وعلاجه، وهل يمكن الحد من الإصابة به؟

مراسلة بي بي سي للشؤون الصحية جين دريبر توضح بعض الحقائق والمعلومات عن السرطان.