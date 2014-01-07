أستراليا تتهم اليابان بقتل حيتان في محمية طبيعية

يتهم نشطاء ينتمون لمنظمة مناهضة لصيد الحيتان في أستراليا، سفن صيد يابانية بقتل أربعة حيتان في المحيط المتجمد الجنوبي.

ويقول النشطاء إن الحيتان تم قتلها في منطقة تعتبر محمية طبيعية للحيتان.

ويقول اليابانيون إن صيدهم للحيتان كان بهدف إجراء أبحاث علمية عليها وهو نشاط لا يمنعه حظر اصطياد الحيتان في المنطقة، ولكن النشطاء يرفضون هذا التبرير.

متحدث باسم وزارة الخارجية اليابانية نفى أن تكون بلاده اخترقت الحظر المفروض على اصطياد الحيتان في هذه المنطقة.

وقد رفعت أستراليا القضية إلى محكمة العدل الدولية حتى تجبر طوكيو على وقف صيد الحيتان.

تقرير جون دونيسون.