أكبر طبق من حلوى "العصيدة" في العالم في احتفال بتونس

بمناسبة الإحتفال بالمولد النبوي، احتضنت مدينة القيروان التونسية تجمعا شعبيا، قدم فيه أكبر طبق من حلوى "العصيدة" في العالم. ومن المتوقع أن يتم إدراج هذا الطبق في موسوعة غينيس العالمية.