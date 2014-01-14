احتفال في القيروان التونسية بالمولد النبوي
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أكبر طبق من حلوى "العصيدة" في العالم في احتفال بتونس

  • 14 يناير/ كانون الثاني 2014

بمناسبة الإحتفال بالمولد النبوي، احتضنت مدينة القيروان التونسية تجمعا شعبيا، قدم فيه أكبر طبق من حلوى "العصيدة" في العالم. ومن المتوقع أن يتم إدراج هذا الطبق في موسوعة غينيس العالمية.