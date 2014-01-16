من كان رفيق حريري ولماذا غير اغتياله معادلات كثيرة؟

تبدأ اليوم في لاهاي بهولندا جلسات محاكمة المشتبه بتورطهم في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري قبل تسع سنوات. والمتهمون هم خمسة من أعضاء حزب الله اللبناني وسيحاكمون غيابياً في القضية.

من جهة أخرى، أعلن النائب اللبناني عمار حوري القيادى بتيار المستقبل، أن رئيس التيار سعد الحريري سوف يحضر الجلسة الافتتاحية للمحكمة.

ويعتبر السادس عشر من يناير كانون الثاني تاريخ مهم جدا لفئة كبيرة من اللبنانيين الذين انتظروا منذ ثماني سنوات لبدء المحاكمة في قضية اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري في بيروت عام 2005.

فمن كان رفيق حريري ولماذا غيّر اغتياله معادلات كثيرة في البلاد؟

تقرير كارين طربيه.