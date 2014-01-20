الأسد: على جنيف 2 أن يركز على مكافحة الإرهاب في سوريا

قال الرئيس السوري بشار الأسد "إنه من الضروري على مؤتمر جنيف 2 أن يخرج بنتائج تتعلق بمكافحة الإرهاب في سوريا، والدول الداعمة له وخاصة السعودية وتركيا."

وأضاف الأسد خلال مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية أن مقاتلة من وصفهم بالإرهابيين "ستتطلب وقتا طويلا" مشيرا إلى أن خسارة الحرب بالنسبة للحكومة السورية تعني انتشار الفوضى في الشرق الاوسط.

ونفى الرئيس السوري، الذي لم يستبعد امكانية ترشحه للرئاسة، ارتكاب القوات السورية أية مجزرة.

وأكد أن فرنسا تعمل بالنيابة عن قطر والسعودية، وأن عدد من أجهزة الأمن والاستخبارات الغربية قامت بالاتصال مع نظيرتها السورية في الآونة الاخيرة .