أوكرانيا: محتجون يلقون قنابل حارقة على شرطة مكافحة الشغب

استمرت الاشتباكات في أوكرانيا ليلا بين متظاهرين وشرطة مكافحة الشغب قرب مقرات حكومية في العاصمة كييف، وقد استخدم المحتجون قذائف وقنابل حارقة ضد الشرطة.