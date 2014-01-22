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أوكرانيا: محتجون يلقون قنابل حارقة على شرطة مكافحة الشغب

  • 22 يناير/ كانون الثاني 2014

استمرت الاشتباكات في أوكرانيا ليلا بين متظاهرين وشرطة مكافحة الشغب قرب مقرات حكومية في العاصمة كييف، وقد استخدم المحتجون قذائف وقنابل حارقة ضد الشرطة.