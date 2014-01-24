انفجاران في القاهرة يوقعان 5 قتلى و76 جريحا

دانت جماعة الإخوان المسلمين وحركة شباب 6 ابريل انفجار مديرية أمن القاهرة. وحملت جماعة الاخوان السلطات مسؤولية تدني الأوضاع الأمنية والفشل في الوصول إلى مرتكبي الحوادث المماثلة على حد تعبيرها.

وكانت وزارة الصحة ذكرت أن خمسة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب أكثر من ثمانين في ثلاثة انفجارات اليوم.

وتسبب الانفجار الذي استخدمت فيه سيارة مفخخة في أضرار مادية جسيمة في مبنى مديرية الأمن في قلب القاهرة.

ودان رئيس الوزراء المصري حازم الببلاوي التفجير أمام مديرية أمن القاهرة ووصفه بـ "محاولة خسيسة يائسة من قوى الإرهاب لافساد ما حققته مصر وشعبها من نجاح على خارطة الطريق بإقرار الدستور الجديد".