الرئيس الأوكراني يدعو إلى عقد جلسة طارئة للبرلمان

دعا الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش إلى عقد جلسة طارئة للبرلمان من المقرر أن تعقد الثلاثاء المقبل لإنهاء الأزمة السياسية بسبب الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

وقال رئيس الوزراء الأوكراني، ميكولا أزاروف، إن التوصل إلى توافقات "قد يكون ممكنا" لكن المعارضة عليها تجنب إصدار إنذارات نهائية للحكومة.

وعقد زعماء المعارضة محادثات مع يانوكوفيتش انتهت في ساعة متأخرة ليل الخميس توجهوا على الفور بعدها إلى المحتجين لاطلاعهم على ماجرى في المحادثات.

وحث فيتالي كليتشكو الملاكم الذي تحول إلى أحد زعماء المعارضة الناشطين على الالتزام بهدنة تم الاتفاق عليها في وقت سابق.

وبدأت الاحتجاجات المناهضة ليانوكوفيتش في نوفمبر تشرين الثاني بعد أن امتنع عن توقيع اتفاق للتجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي مفضلا على ذلك توثيق العلاقات الاقتصادية مع روسيا.