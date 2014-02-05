خالد محمد يريد "دخول السجن"

"الشعب يريد" وثائقي أعدته بي بي سي في السعودية، وفيه جالت موفدتنا شيماء خليل على مدن سعودية مختلفة الأهواء والتوجهات، في محاولة لفهم التركيبة الاجتماعية والبنية السياسية المعقدة في المملكة.

في هذا الوثائقي، يطمح فرد واحد الى دخول السجن. لكن، ما هي مطامح الافراد الاخرين، في بلد يرى كثيرون ممن استطلعنا آراؤهم ان كل سجين سياسي هو طامح الى السلطة.

ما هو مصير النظام؟ وهل يغني الكرم المادي وتوزيع المساعدات عن تحقيق اصلاحات سياسية؟

ما يحدث في السعودية يبقى في السعودية، هو ما يتجلى في فيلم "الشعب يريد" الذي يتناول أكثر الدول العربية والاسلامية انغلاقاً وأكثرها تأثيراً في الشرق الأوسط والعالم.

وربما يساعد في ذلك الطبيعة القبلية للبلد، والتي تفشل كل محاولة للتظاهر.

وهنا يتضح تركز الاراء المعارضة للتظاهر في المدن الكبرى حيث الغالبية السنية، حيث تسمع عن مدح لسياسة "الابواب المفتوحة" ولـ"سخاء" الملك، في ظل وابل من الفتاوى الدينية التي تحرم التظاهر، وضرورة اطاعة ولي الامر "والملك هو ولي امرنا".

بحسب احدهم، ماحدث في تونس ومصر سيناريو يمكن ان يحدث في السعودية "لكنه قد يحتاج الى وقت. قد يحتاج الى وقت كي يتعلم الناس التجربة".

وحده حاجز الخوف اذا انكسر يغيّر الموازين. وهو انكسر لدى شاب يريد دخول السجن. فهل يعمم النموذج ويكون لأي ثورة مستقبل في السعودية؟