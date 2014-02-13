أفريقيا الوسطى تعلن الحرب على الميليشيات التي تقتل المسلمين

هددت رئيسة جمهورية افريقيا الوسطى سامبا - بانزا بشن "حرب" على الميليشيات المسيحية المعروفة باسم "انتي بالاكا" التي تفتك بالمسلمين.

وقالت سامبا -بانزا إن ميليشيا "انتي بالاكا" فقدوا معنى مهمتهم، مضيفة " أضحوا اليوم هم الذين يقتلون وينهبون".

وهرب عشرات الآف من المسلمين من جمهورية أفريقيا الوسطى إلى الكاميرون وتشاد، كما لجأ قسم منهم إلى مخيمات خاصة بالنازحين داخل البلاد.

ووصفت منظمة العفو الدولية (آمنستي) الوضع في أفريقيا الوسطى بأنه عبارة عن عملية "تطهير عرقي"، إلا أن رئيسة البلاد رفضت هذا الوصف مشددة بأن ما يجري في بلادها عبارة عن "مشكلة أمنية".