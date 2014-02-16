علماء: تغيرات مناخ سببها تيار هوائي متقلب الحركة

يعتقد العلماء أن التغيرات المناخية الحاصلة في شمال أوروبا وشمال أمريكا، سببها تيار هوائي متقلب في حركته وأدائه والمعروف باسم الجيت ستريم.

[CG :INFO\التغيرات المناخية \علماء يعزون السبب إلى التحول في حركة الجيت ستريم ويتوقعون المزيد ]