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قيس الخزعلي: اعتزال الصدر السياسة سيؤثر سلبا على التيار الصدري

  • 19 فبراير/ شباط 2014

اعتبر الشيخ قيس الخزعلي الأمين العام لعصائب أهل الحق في العراق اعتزال زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر للحياة السياسية مفسدة سترتدّ سلبا على التيار وجمهوره.

واتفق الخزعلي مع الصدر على وجود تقصير في الأداء الحكومي، غير أنه لم يٌشر إلى جانب بعينه.