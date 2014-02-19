قيس الخزعلي: اعتزال الصدر السياسة سيؤثر سلبا على التيار الصدري

اعتبر الشيخ قيس الخزعلي الأمين العام لعصائب أهل الحق في العراق اعتزال زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر للحياة السياسية مفسدة سترتدّ سلبا على التيار وجمهوره.
واتفق الخزعلي مع الصدر على وجود تقصير في الأداء الحكومي، غير أنه لم يٌشر إلى جانب بعينه.
شارك هذه الصفحة عبرهذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
البريد الالكترونيشارك هذه الصفحة عبر البريد الالكتروني
فيسبوكشارك هذه الصفحة عبر فيسبوك
Messengerشارك هذه الصفحة عبر Messenger
Messengerشارك هذه الصفحة عبر Messenger
تويترشارك هذه الصفحة عبر تويتر
شارك عبرحول المشاركة
هذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
اعتبر الشيخ قيس الخزعلي الأمين العام لعصائب أهل الحق في العراق اعتزال زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر للحياة السياسية مفسدة سترتدّ سلبا على التيار وجمهوره.
واتفق الخزعلي مع الصدر على وجود تقصير في الأداء الحكومي، غير أنه لم يٌشر إلى جانب بعينه.