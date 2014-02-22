استحوذت شركة فيسبوك على تطبيق المراسلة "واتساب" في صفقة بلغت قيمتها 19 مليار دولار، ومقترح ألماني لعزل شبكة الانترنت في أوروبا عن مراكز البيانات في الولايات المتحدة...أخبار أخرى في كليك لهذا الاسبوع.
كليك: فيسبوك تستحوذ على "واتساب" والمستخدمون متخوفون
- 22 فبراير/ شباط 2014
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