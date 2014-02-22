كليك: فيسبوك تستحوذ على "واتساب" والمستخدمون متخوفون
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كليك: فيسبوك تستحوذ على "واتساب" والمستخدمون متخوفون

  • 22 فبراير/ شباط 2014

استحوذت شركة فيسبوك على تطبيق المراسلة "واتساب" في صفقة بلغت قيمتها 19 مليار دولار، ومقترح ألماني لعزل شبكة الانترنت في أوروبا عن مراكز البيانات في الولايات المتحدة...أخبار أخرى في كليك لهذا الاسبوع.