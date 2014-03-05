نتانياهو: الأسلحة المصادرة إيرانية وموجهة لدعم الإرهاب

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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتاياهو إن شحنة الأسلحة التي صادرتها إسرائيل في المياه الدولية مصدرها إيران، وكانت موجهة للاستخدام ضد إسرائيل. وأضاف أن إيران التي تبتسم للعالم وتتفاوض مع المجتمع الدولي، تواصل في الخفاء دعمها للإرهاب.

وقالت اسرائيل إن القوات الخاصة الاسرائيلية عثرت في السفينة على العشرات من صواريخ ارض-ارض من طراز M-302 السورية الصنع التي كانت في طريقها الى قطاع غزة.

قال الجيش الاسرائيلي إن قواته تمكنت في عملية سرية من الاستيلاء على سفينة كانت تقوم بنقل اسلحة من سوريا الى قطاع غزة.

وقال الجيش الاسرائيلي إن القوات الخاصة البحرية الاسرائيلية اعترضت فجر الاربعاء السفينة (كلوس سي) التي تحمل العلم البنمي وفتشتها في المياه الدولية بين السودان وارتيريا على مسافة الف كيلومتر تقريبا من ميناء ايلات الاسرائيلي.