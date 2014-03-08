جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

اعتقال معاون مدير مطار بغداد على خلفية قضية الطائرة اللبنانية

  • 8 مارس/ آذار 2014

أجرى رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي اتصالا هاتفيا مع وزير الاشغال العامة والنقل اللبناني غازي زعيتر عبر فيه عن استياء السلطات العراقية من التصرف الذي قامت به ادارة مطار بغداد الدولي حيال طائرة لبنانية قبل يومين.

وكانت مصادر رسمية عراقية افادت بأن قوة أمنية خاصة اعتقلت معاون مدير مطار بغداد الدولي على خلفية منع طائرة تابعة لشركة الميدل ايست من الهبوط بسبب عدم وجود نجل وزير النقل العراقي على متنها.

واشار المستشار الاعلامي لرئيس الحكومة نوري المالكي الى أن الاعتقال جاء نتيجة لتصرف خاطئ ومضر بهيبة الدولة العراقية، على حد تعبيره.