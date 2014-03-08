أجرى رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي اتصالا هاتفيا مع وزير الاشغال العامة والنقل اللبناني غازي زعيتر عبر فيه عن استياء السلطات العراقية من التصرف الذي قامت به ادارة مطار بغداد الدولي حيال طائرة لبنانية قبل يومين.

وكانت مصادر رسمية عراقية افادت بأن قوة أمنية خاصة اعتقلت معاون مدير مطار بغداد الدولي على خلفية منع طائرة تابعة لشركة الميدل ايست من الهبوط بسبب عدم وجود نجل وزير النقل العراقي على متنها.

واشار المستشار الاعلامي لرئيس الحكومة نوري المالكي الى أن الاعتقال جاء نتيجة لتصرف خاطئ ومضر بهيبة الدولة العراقية، على حد تعبيره.