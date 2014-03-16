دراسة: التثاؤب يقل كلما تقدم الإنسان في العمر
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دراسة: التثاؤب يقل كلما تقدم الإنسان في العمر

  • 16 مارس/ آذار 2014

ذكرت دراسة أمريكية أنه كلما تقدم الناس في العمر اصبحوا أقل تأثرا بمن حولهم إذا تثاءبوا.

وأكدت الدراسة أن التثاؤب المعدي يرتبط بالعمر أكثر مما يرتبط بالتأثر العاطفي بالآخرين.