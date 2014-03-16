دراسة: التثاؤب يقل كلما تقدم الإنسان في العمر

ذكرت دراسة أمريكية أنه كلما تقدم الناس في العمر اصبحوا أقل تأثرا بمن حولهم إذا تثاءبوا.

وأكدت الدراسة أن التثاؤب المعدي يرتبط بالعمر أكثر مما يرتبط بالتأثر العاطفي بالآخرين.