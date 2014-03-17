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"وطن أف. أم" همزة وصل بين السوريين في المنفى والوطن الأم

  • 17 مارس/ آذار 2014

بعد مرور ثلاث سنوات على الحرب في سوريا، يحاول السوريون في المنفى ان يتواصلوا مع ذويهم وبلدهم، لذا كانت فكرة البث عبر شبكة وطن أف. أم الاذاعية، بمساعدة أمريكية والبث من إسطنبول .

تقرير جيمس رينولد.