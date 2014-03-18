أقارب ركاب الطائرة المفقودة يهددون بالإضراب عن الطعام

فيما بدأت الصين عمليات البحث عن الطائرة الماليزية المفقودة MH370 على أراضيها، هدد أقارب الركاب الصينيين بالإضراب عن الطعام ما لم تبادر السلطات الماليزية إلى نشر معلومات أكثر دقة عن مصيرها.

وعبر اقارب الركاب عن غضبهم في مقابلة مع مندوبي شركة الخطوط الجوية الماليزية في العاصمة الصينية بكين.

ويقول المسؤولون الماليزيون إنهم يحاولون تضييق نطاق منطقة البحث عن الطائرة التي تبلغ مساحتها الآن 7,68 مليون كيلومتر مربع.

وكانت الرحلة MH370 التابعة للخطوط الماليزية قد فقدت في الثامن من الشهر الجاري وعلى متنها 239 شخصا.

وتشارك 25 دولة في عملية البحث عن طائرة البوينغ 777 المفقودة.