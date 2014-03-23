تركيا تسقط طائرة سورية ومعارك عنيفة في ريف اللاذقية وحلب

أسقطت تركيا طائرة حربية سورية قالت إنها خرقت المجال الجوي التركي.

غير أن سوريا قالت إن الطائرة كانت تطارد "متمردين" داخل الأراضي السورية.

وتقول التقارير إن الطائرة أُسقطت أثناء قتال بين الجيش السوري ومعارضين مسلحين للسيطرة على أحد المعابر بمحافظة اللاذقية السورية القريبة من الحدود التركية.

وقال رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان إن الطائرة السورية "انتهكت المجال الجوي التركي".

وذكر بيان صادر عن الجيش السوري أن الطائرة أُسقطت بالقرب من المنطقة الحدودية أثناء قصفها لمسلحين معارضين. ونفى انتهاك المجال الجوي التركي.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره بريطانيا إن التقارير الواردة من المنطقة تفيد بأن الطائرة سقطت على الجهة السورية من الحدود.