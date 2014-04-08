الفنان السوداني اليمني ناجي القدسي، هوأحد أهم الموسيقيين في العالم العربي، يرحل عن عالمنا إثر عملية جراحية في صنعاء. يتحدث في هذا المقطع عن إحدى أغانيه التي أثارت جدلا واسعا في السودان في السبعينيات.
الفنان السوداني اليمني ناجي القدسي وحكاية "الساقية"
- 8 أبريل/ نيسان 2014
- شارك هذه الصفحة عبر فيسبوك
- شارك هذه الصفحة عبر Messenger
- شارك هذه الصفحة عبر تويتر
- شارك هذه الصفحة عبر البريد الالكتروني
- شارك هذه الصفحة عبر فيسبوك
- شارك هذه الصفحة عبر WhatsApp
- شارك هذه الصفحة عبر Messenger
- شارك هذه الصفحة عبر تويتر
-
شارك
شارك هذه الصفحة عبرهذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
-
البريد الالكترونيشارك هذه الصفحة عبر البريد الالكتروني
-
فيسبوكشارك هذه الصفحة عبر فيسبوك
-
Messengerشارك هذه الصفحة عبر Messenger
-
Messengerشارك هذه الصفحة عبر Messenger
-
تويترشارك هذه الصفحة عبر تويتر
-
-
شارك عبرحول المشاركة
هذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
-
القصص الرئيسية
فيديو