الفنان السوداني اليمني ناجي القدسي وحكاية "الساقية"

الفنان السوداني اليمني ناجي القدسي، هوأحد أهم الموسيقيين في العالم العربي، يرحل عن عالمنا إثر عملية جراحية في صنعاء. يتحدث في هذا المقطع عن إحدى أغانيه التي أثارت جدلا واسعا في السودان في السبعينيات.