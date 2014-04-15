بدأ إجراءات محاكمة أبو حمزة المصري في نيويورك

بدأت في مانهاتن محاكمة رجل الدين أبو حمزة المصري الذي سلمته السلطات البريطانية للقضاء الاميركي في عام 2012 شرط أن يحاكم أمام محكمة مدنية.

ويواجه المصري تهما بينها التدبير لعملية اختطاف سياح في اليمن في عام 1998 ، وتقديم الدعم لتنظيم القاعدة.

وينكر الداعية المصري المولد الـ 11 تهمة بممارسة الإرهاب الموجهة إليه، ومن بينها تقديم الدعم للقاعدة ومحاولة انشاء معسكر للتدريب تابع لها في أوريغون.

وكان المصري رحل من سجن بريطاني، سجن فيه لسبع سنوات لتحريضه على الجريمة والكراهية العرقية.

وقد اشترط في ترحيله أنه يجب أن يحاكم أمام محكمة مدنية في الولايات المتحدة.

وجاء هذا الشرط وفقا لأحكام قضائية بريطانية وأوروبية، بعد معركة قضائية بدأت عندما طالبت الولايات المتحدة بتسليمها أبو حمزة عام 2004.

تقرير وفاء جباعي من نيويورك.