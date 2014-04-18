فوز بوتفليقة بدورة رئاسية رابعة بنسبة 81.53% من الأصوات

أعلن وزير الداخلية الجزائري الطيب بلعيز عن فوز الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بولاية رابعة بنسبة بلغت 81.53 في المئة من أصوات المقترعين في النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية الجزائرية.

وأوضح بلعيز في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة الجزائرية أن 22 مليون و800 الف ناخب سجلوا للاقتراع في الانتخابات الرئاسية وأن عدد المصوتين في الانتخابات كان نحو 11 مليون ونصف المليون ناخب.

وأضاف بلعيز أن المرشح الرئاسي، علي بن فليس، الذي كان رئيسا للحكومة في السابق، حصل على 12.18 في المئة من أصوات الناخبين، وحصلت المرشحة المعارضة، لويزة حنون على نسبة 1.37 في المئة من أصوات الناخبين.