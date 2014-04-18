الطيب بلعيز وزير الداخلية الجزائري
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فوز بوتفليقة بدورة رئاسية رابعة بنسبة 81.53% من الأصوات

  • 18 أبريل/ نيسان 2014

أعلن وزير الداخلية الجزائري الطيب بلعيز عن فوز الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بولاية رابعة بنسبة بلغت 81.53 في المئة من أصوات المقترعين في النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية الجزائرية.

وأوضح بلعيز في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة الجزائرية أن 22 مليون و800 الف ناخب سجلوا للاقتراع في الانتخابات الرئاسية وأن عدد المصوتين في الانتخابات كان نحو 11 مليون ونصف المليون ناخب.

وأضاف بلعيز أن المرشح الرئاسي، علي بن فليس، الذي كان رئيسا للحكومة في السابق، حصل على 12.18 في المئة من أصوات الناخبين، وحصلت المرشحة المعارضة، لويزة حنون على نسبة 1.37 في المئة من أصوات الناخبين.