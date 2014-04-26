محمود عباس
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عباس يقول إنه يسعى لتمديد أمد المفاوضات مع إسرائيل

  • 26 أبريل/ نيسان 2014

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إنه مازال مهتما في تمديد أمد مفاوضات السلام مع إسرائيل على الرغم من إعلان تعليقها هذا الأسبوع.

وكانت إسرائيل ردت على صفقة المصالحة بين حركة فتح التي يقودها عباس وحركة حماس الإسلامية التي تسيطر على قطاع غزة بتعليق المفاوضات مع الجانب الفلسطيني.

وأشار عباس، متحدثا في اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية في رام الله، إلى أنه لا يستطيع التخلي عن شعبه في غزة و لا عن المفاوضات مع إسرائيل كشريك في عملية السلام.

وحض عباس إسرائيل على أن ترفع الحصار الذي تفرضه على قطاع غزة.