عباس يقول إنه يسعى لتمديد أمد المفاوضات مع إسرائيل

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إنه مازال مهتما في تمديد أمد مفاوضات السلام مع إسرائيل على الرغم من إعلان تعليقها هذا الأسبوع.

وكانت إسرائيل ردت على صفقة المصالحة بين حركة فتح التي يقودها عباس وحركة حماس الإسلامية التي تسيطر على قطاع غزة بتعليق المفاوضات مع الجانب الفلسطيني.

وأشار عباس، متحدثا في اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية في رام الله، إلى أنه لا يستطيع التخلي عن شعبه في غزة و لا عن المفاوضات مع إسرائيل كشريك في عملية السلام.

وحض عباس إسرائيل على أن ترفع الحصار الذي تفرضه على قطاع غزة.