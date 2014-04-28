الرئيس الجزائري بوتفليقة يؤدي اليمين الدستورية

أدى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة اليمين الدستورية اليوم الاثنين، في احتفال عام بالعاصمة الجزائرية، وذلك بعد اعادة انتخابه في 17 نيسان/ إبريل الماضي لولاية رابعة.

وتعتبر هذه ثاني كلمة علنية يوجهها الرئيس بوتفليقة إلى الشعب الجزائري منذ 2012. وظهر بوتفليقة، الذي يتعافى من نوبة إقفارية عابرة، على كرسي متحرك خلال أداء المراسم التي قاطعتها المعارضة، بحجة أنها تكريس لما تعتبره تزويرا واسعا شاب الانتخابات الرئاسية.

وكان بوتفليقة وعد بعد اعلان نتائج الانتخابات مباشرة، بتوجيه رسالة إلى الجزائريين في الأيام المقبلة، يضمنها تعهداته لهم واطلاعهم على عملية البناء الوطني التي سيقوم بها معهم.