نيجيريا: عرض دولي بالمساعدة في البحث عن المختطفات

قال مراسل بي بي سي في نجيريا ان قرارا انضام فريق اسرائيلي لمكافحة الارهاب للجهود في البحث عن الفتيات المختطفات لتحريرهن يثير جدلا بين مسيحيي الجنوب ومسلمي الشمال في البلاد.

وكان الرئيس النيجيري غودلاك جوناثان قد قبل عرضا قدمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو للمساعدة، بعد ان ارسلت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا فرقا إلى نيجيريا لتقديم الدعم.

وكشف حاكم ولاية بورنو النيجيرية كاشيما شيتيما أن لديه معلومات بشأن مكان وجود نحو 200 تلميذة اختطفتهن حركة بوكو حرام الإسلامية.

وقال شيتيما في مقابلة مع بي بي سي إنه مرر تقارير عن رؤية الفتيات إلى الجيش للتحقق من صحتها.