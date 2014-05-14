نيجيريا: أبوجا تعرب عن استعدادها للتفاوض مع بوكو حرام

أعربت الحكومة النيجيرية عن استعدادها للتفاوض مع حركة بوكو حرام، للإفراج عن الفتيات المختطفات.

ففي تصريح لبي بي سي قال تانيمو توراكي، رئيس اللجنة التي شكلها الرئيس النيجيري غودلاك جوناثان، للبحث عن أفضل السبل للتحاور مع بوكو حرام "إن الحركة ينبغي أن ترسل فريقا للتفاوض مع اللجنة."

وكانت بوكو حرام قد اعلنت استعدادها لإخلاء سبيل بعض الفتيات مقابل الإفراج عن أفراد الحركة القابعين في السجون النيجيرية.

ورفضت الحكومة النيجيرية طلب أبو بكر شيكاو، زعيم حركة بوكو حرام الإسلامية الإفراج عن سجناء الحركة، مقابل إخلاء سبيل الفتيات اللواتي اختطفن من مدرستهن في شمال شرق نيجيريا قبل أربعة أسابيع.