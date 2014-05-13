بوكو حرام: "يمكن مبادلة التلميذات برفاقنا في سجونكم"

تباينت ردود فعل أسر التلميذات النيجيريات المختطفات منذ أسابيع على تسجيل مصور بُث أمس ويُظهر جانبا من هؤلاء الفتيات. معظمهن مسيحيات وهن يرتدين الحجاب و يصلين في مكان في الهواء الطلق لم يتم تحديده.

وقال أبو بكار شيكاو، زعيم بوكو حرام، إنه يمكن مبادلة التلميذات "برفاقنا في سجونكم. أقسم بالله العظيم، أنكم لن تروهم مرة أخرى، حتى تفرجوا عن إخواننا الذين اعتقلتوهم."

وكشفت الولايات المتحدة أنها تقوم بعمليات استطلاع جوي فوق نيجيريا للمساعدة على البحث عن أكثر من مئتي تلميذة مختطفة لدى جماعة بوكو حرام المتشددة.