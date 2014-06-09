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كأس العالم 2014: اطلالة على مدينة سالفادور

  • 9 يونيو/ حزيران 2014

مدينة سالفادور كانت يوما عاصمة البرازيل ومدخلا رئيسيا للعبيد الذي جيء بهم من أفريقيا وتمتاز بتركيبة معقدة من الأديان.

بي بي سي تصطحبك في رحلة لزيارة سالفادور.