كأس العالم 2014: اطلالة على مدينة سالفادور

مدينة سالفادور كانت يوما عاصمة البرازيل ومدخلا رئيسيا للعبيد الذي جيء بهم من أفريقيا وتمتاز بتركيبة معقدة من الأديان.

بي بي سي تصطحبك في رحلة لزيارة سالفادور.