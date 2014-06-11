المالكي: سقوط الموصل مؤامرة سنتعامل معها بعد سحق الارهاب

قال نوري المالكي إن الأسباب التي أدت الى سقوط مدينة الموصل في أيدي تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، كان مؤامرة ضد الحكومة، وأن الحكومة تتعامل مع الوضع الحالي لتحرير المدينة، ومن ثمة ستحاسب المسؤولين عن انهيار وحدات من الجيش فيها.

وكان أثيل النجيفي محافظ نينوى بالعراق قال "إن رئيس الوزراء نوري المالكي لم يكن يستمع إلى مسؤولي الموصل ومحافظة نينوى كما ينبغي، وأن عدم تحركه لقصف معسكرات الإمداد في الصحراء أدى إلى وصول داعش للمدن."

وقال النجيفي إن عشرات الآلاف من النازحين من سكان مدينة الموصل مركز محافظة نينوى العراقية الشمالية غادروا المدينة، وثاني اكبر مدن البلاد، واضطروا الى النزوح منها، بعد نجاح تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام (داعش) في السيطرة عليها.