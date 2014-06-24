العامري: الإنسحاب من الموصل أدى لهزيمة وانهيار معنوي

قال وزير النقل العراقي والقائد العام لمنظمة بدر هادي العامري "إن قرار الإنسحاب من الموصل أدى إلى هزيمة للجيش العراقي، وإلى انكسارات في معنويات القوات المسلحة."

وأضاف العامري أن المهمة الأساسية الآن هي وقف مزيد من الإنهيارات.

وصرح العامري لبي بي سي بأن المقاتلين الذين يقاتلون في شمال العراق ضد الحكومة العراقية، جاؤوا من سوريا، وهم مقاتلون من بلدان مختلفة منها اوروبا والشيشان وروسيا وافغانستان وباكستان ودول عربية.

كما أكد ان الانباء حول المعارك في مركز محافظة ديالى ليس دقيقا وانها المعارك على اطرافها