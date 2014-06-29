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دراسة: التلوث يؤثر على قدرة الحشرات في الوصول إلى الزهور

  • 29 يونيو/ حزيران 2014

كشفت دراسة علمية نشرتها دورية "ساينس" العلمية الشهيرة، أن ملوثات البيئة مثل عوادم السيارات تتسبب في ضعف قدرة الحشرات على الوصول إلى الزهور، بغية جمع الغذاء أو التلقيح.

وحذر العلماء في الدراسة من تأثير ذلك على النظام البيئي بشكل عام.