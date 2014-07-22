مراسل بي بي سي يتعرض لاعتداء من أحد الإسرائيليين

تعرض مراسل بي بي سي عربي فراس الخطيب لاعتداء أثناء قيامه بتغطية العملية الإسرائيلية البرية على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل صباح اليوم وكان فراس قد بدأ في عرض للأوضاع حيث يقف حين تعرض لهجوم من أحد الإسرائيليين الذي منعه من إتمام مداخلته.