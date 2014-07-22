جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

مراسل بي بي سي يتعرض لاعتداء من أحد الإسرائيليين

  • 22 يوليو/ تموز 2014

تعرض مراسل بي بي سي عربي فراس الخطيب لاعتداء أثناء قيامه بتغطية العملية الإسرائيلية البرية على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل صباح اليوم وكان فراس قد بدأ في عرض للأوضاع حيث يقف حين تعرض لهجوم من أحد الإسرائيليين الذي منعه من إتمام مداخلته.