تعرض مراسل بي بي سي عربي فراس الخطيب لاعتداء أثناء قيامه بتغطية العملية الإسرائيلية البرية على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل صباح اليوم وكان فراس قد بدأ في عرض للأوضاع حيث يقف حين تعرض لهجوم من أحد الإسرائيليين الذي منعه من إتمام مداخلته.
مراسل بي بي سي يتعرض لاعتداء من أحد الإسرائيليين
- 22 يوليو/ تموز 2014
- شارك هذه الصفحة عبر فيسبوك
- شارك هذه الصفحة عبر Messenger
- شارك هذه الصفحة عبر تويتر
- شارك هذه الصفحة عبر البريد الالكتروني
- شارك هذه الصفحة عبر فيسبوك
- شارك هذه الصفحة عبر WhatsApp
- شارك هذه الصفحة عبر Messenger
- شارك هذه الصفحة عبر تويتر
-
شارك
شارك هذه الصفحة عبرهذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
-
البريد الالكترونيشارك هذه الصفحة عبر البريد الالكتروني
-
فيسبوكشارك هذه الصفحة عبر فيسبوك
-
Messengerشارك هذه الصفحة عبر Messenger
-
Messengerشارك هذه الصفحة عبر Messenger
-
تويترشارك هذه الصفحة عبر تويتر
-
-
شارك عبرحول المشاركة
هذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
-
القصص الرئيسية
فيديو
فيديو