"لا ناجين" من الطائرة الجزائرية المنكوبة

قال الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، إنه لا يوجد ناجون بين من كانوا على متن الرحلة AH5017 التابعة للخطوط الجوية الجزائرية والتي تحطمت في مالي.

كما أعلن هولاند أن العثور على أحد أجهزة تسجيل بيانات الرحلة - المعروفة باسم الصندوق الأسود - وذلك بعد وصول القوات الفرنسية إلى موقع تحطم الطائرة بالقرب من حدود مالي مع بوركينا فاسو.

وفقدت فرق الملاحة الأرضية الاتصال مع الطائرة في وقت مبكر الخميس بعدما أبلغ قائد الطائرة عن مواجهة عواصف شديدة.

وكان على متن الطائرة 116 راكبا بينهم 51 فرنسيا.

والطائرة المنكوبة من طراز مكدونيل دوغلاس MD-83، وكانت مستأجرة من شركة الطيران الإسبانية (سويفت آير).

وكانت الطائرة متوجهة من واغادوغو، عاصمة بوركينا فاسو، إلى الجزائر العاصمة.