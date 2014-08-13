حقائق ومعلومات عن السياحة وقيمة ما ينفق عليها

يسافر الآلاف يوميا حول العالم وتعددت اسباب رحلاتهم، واصبحت السياحة احد مصادر الدخل للعديد من الدول.

تعرف معنا على الوجهات السياحية المفضلة لدى السائحين وتعرف على اكثر الشعوب انفاقا على تلك الرحلات.