مظاهرات في اليمن احتجاجا على رفع سعر الوقود

تظاهر عشرات الآلاف من الحوثيين ومعهم بعض أنصار أحزاب المؤتمر والناصري والاشتراكي في كل من صنعاء وتعز رفضا لوقف الحكومة الدعم المخصص للوقود ورفع أسعاره الى قرابة مائة في المائة.

وانسحب أنصار جبهة الانقاذ من المظاهرات بعد خلافات بين قيادات الجبهة والحوثييين بسبب بعض الشعارات المرفوعة في تظاهرات تعز بحسب أنصار الجبهة.

وكانت الحكومة اليمنية رفعت أسعار الوقود لتوفر قرابة أربعة مليارات دولار كانت تدفعها دعما لأسعار الوقود.

وقال مسؤولون حكوميون إن هذا القرار جاء بوقف عمليات تهريب النفط من اليمن الى دول القرن الافريقي للاستفادة من فوارق الاسعار قبل رفع الدعم والحيلولة دون انهيار كامل لاقتصاد البلاد الضعيف.