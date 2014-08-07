طبيب من مجمع الشفاء في غزة يصف أصعب المواقف التي واجهته خلال الحرب

قالت رئيسة المكتب الميداني الذي تديره منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) في غزة بيرنيل ايرنسايد، إن أكثر من 400 طفل فلسطيني قتلوا خلال العملية العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة، وأن نحو 400 ألف طفل أصيبوا بصدمة ويواجهون مستقبلا "قاتما للغاية".

وأضافت ايرنسايد التي ترأس مكتبا ميدانيا تديره يونيسيف في غزة إن إعادة بناء حياة الأطفال ستكون جزءا من جهد أكبر بكثير لإعادة بناء القطاع بمجرد أن يتوقف القتال بصورة دائمة.

وتقول وزارة الصحة الفلسطينية إن مئات الاطفال أصيبوا بجراح خطيرة، وإن فرص كثيرين منهم في النجاة تبدو صعبة في ظل انعدام فرص نقلهم للعلاج في مشاف خارج غزة.

الطبيب باسل أبو وردة من مجمع الشفاء الطبي، يروي لبي بي سي عن أصعب المواقف التي واجهته في عمله أثناء العملية العسكرية الإسرائيلية على القطاع.