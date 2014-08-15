ترحيب دولي بتنازل نوري المالكي عن منصب رئيس الوزراء

حث الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي على تشكيل حكومة شاملة ذات قاعدة عريضة تكون على استعداد لمعالجة القضايا الملحة في البلاد، دعا العراقيين للوحدة خلفها.

كما أشاد البيت الأبيض بقرار نوري المالكي التنازل عن منصبه لحيدر العبادي، وقال إن من شان هذه الخطوة توحيد العراقيين في وجه تهديد تنظيم الدولة الإسلامية.

وعبر الرئيس اوباما عن الامل في ان يتمكن العراق تحت قيادة رئيس الوزراء العراقي الجديد من محاربة المتشددين، وأضاف أن حكومته ستواصل دعمها للعراق في هذه المعركة.