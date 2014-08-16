رؤية الشرطة توقف "سبايدرمان" في وسط ميدان تايمز في نيورك لم يعد بالمشهد الغريب، خاصة بعد طرح حملة لمنع الأشخاص بالملابس الكرتونية الطريفة من استغلال السياح واستخدام أساليب عنيفة للحصول على البقشيش، من جانبهم يكافح الممثلون الجوالون عن حقوقهم أيضا.
حملة في نيويورك ضد الأشخاص في ملابس الشخصيات الطريفة
- 16 أغسطس/ آب 2014
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