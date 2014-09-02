قرد هندي يسرق نقودا ويوزعها على المارة

مصدر الصورة BBC World Service Image caption زادت المشاحنات بين القرود والبشر في السنوات الاخيرة

تقول التقارير الواردة من ولاية هيماشال براديش شمالي الهند إن قردا مشاكسا سرق مبلغا من النقود من احد الدور ثم قام برميها على المارة في الشارع في مدينة شيملا.

وقال شهود عيان إن السائحين والمارة في المدينة بدأوا بجمع النقود التي كانت تتساقط عليهم من السماء كالمطر. واستمر المشهد لاكثر من ساعة يوم الاحد الماضي.

وتقول التقارير إن القرد سرق عشرة آلاف روبية (اي ما يعادل 165 دولارا) من الدار.

وكان القرد قد اقتحم الدار بحثا عن طعام، وعندما لم يجد ضالته، سرق النقود.

يذكر ان هناك اكثر من 300 الف قرد في الولاية، وتشتهر شيملا بوصفها مرتعا للقرود.

ويقدس الهندوس قرود ماكاك ويطعمونها متى ما وجدوا الى ذلك سبيلا.

ولكن في السنوات الاخيرة، زادت المشاحنات بين القردة والبشر، إذ بدأت القردة باتلاف المحاصيل الزراعية ومهاجمة السكان بحثا عن الطعام مما حدا بالسلطات في هيماشال براديش الى اعتبرها آفة من الآفات.

وكان القرد السارق قد لوحظ اول الامر وهو يجلس على سطح احد الدور وفي قبضته حفنة من الاوراق النقدية قام بعدها بالقاء الاوراق واحدة تلو الاخرى الى الشارع.

وعندما بدأ المارة بالتدافع للفوز بما جاد به القرد من نقود، انتقل هذا الى شجرة مجاورة وواصل القاء الاوراق النقدية.

وقال آميت كنوار الذي شهد الحادثة "لابد ان يكون القرد قد فوجيء بالانتباه الذي استرعاه، مما حدا به الى الانتقال الى شجرة كبيرة، ولكنه استمر في القاء النقود مما ادى الى مطاردة المارة له."

يذكر ان هذه هي ثاني حادثة من نوعها هذا العام، ففي فبراير / شباط الماضي سرق قرد حفنة من النقود وقام بتوزيعها على المارة في شارع مزدحم.