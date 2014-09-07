قصف قرب مطار دونتيسك يهدد الهدنة الهشة في اوكرانيا

سمع دوي انفجارات ناتجة عن قصف مدفعي قرب مطار دونتيسك في ضواحي المدينة وهي المناطق التى يسيطر عليها الجيش الاوكراني بينما يسيطر الانفصاليون الموالون لروسيا على بقية ارجاء المدينة.
تعد دونتيسك المدينة الاكبر التى يسيطر عليها الانفصاليون شرق اوكرانيا.
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سمع دوي انفجارات ناتجة عن قصف مدفعي قرب مطار دونتيسك في ضواحي المدينة وهي المناطق التى يسيطر عليها الجيش الاوكراني بينما يسيطر الانفصاليون الموالون لروسيا على بقية ارجاء المدينة.
تعد دونتيسك المدينة الاكبر التى يسيطر عليها الانفصاليون شرق اوكرانيا.