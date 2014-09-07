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قصف قرب مطار دونتيسك يهدد الهدنة الهشة في اوكرانيا

  • 7 سبتمبر/ أيلول 2014

سمع دوي انفجارات ناتجة عن قصف مدفعي قرب مطار دونتيسك في ضواحي المدينة وهي المناطق التى يسيطر عليها الجيش الاوكراني بينما يسيطر الانفصاليون الموالون لروسيا على بقية ارجاء المدينة.

تعد دونتيسك المدينة الاكبر التى يسيطر عليها الانفصاليون شرق اوكرانيا.