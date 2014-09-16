أوكرانيا توافق على منح المنطقة الشرقية حكما ذاتيا

أقر البرلمان الأوكراني منح المنطقة الشرقية التي يطالب الانفصاليون باستقلالها وضعا خاصا يشمل درجة من الحكم الذاتي لمدة ثلاث سنوات، حسب نواب برلمانيين حضروا جلسة البرلمان.

وأقر البرلمان قانونا آخر يمنح عفوا للانفصاليين الذين شاركوا في القتال في الفترة الأخيرة، حسب ما أخبر أحد النواب وكالة أنباء رويترز.

كما أقر البرلمان الأوكراني في وقت واحد مع البرلمان الأوروبي اتفاقية شراكة لتعزيز الروابط السياسية والاقتصادية مع أوكرانيا، لكن الاتفاق لن ينفذ قبل عام 2016 تجنبا لرد فعل روسي فوري.

وأعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن بلاده سترسل تعزيزات عسكرية إلى شبه جزيرة القرم وذلك بسبب المناورات العسكرية المشتركة لدول حلف الناتو غرب أوكرانيا.