القوات الصومالية تسيطر على مدينة براوة الاستراتيجية

سيطرت القوات الصومالية مدعومة بقوات الإتحاد الأفريقي على مدينة براوة، آخر معاقل جماعة حركة الشباب الإسلامية المحصنة على الساحل الصومالي.بحسب مسؤولين صوماليين.

بيد أن الاتحاد الأفريقي قال لبي بي بي سي إن القوات المشتركة لم تسيطر كليا بعد على المدينة، وإن قوات الاتحاد الافريقي أوقفت مدرعاتها وأسلحتها الثقيلة في ضواحيها.

وتقع براوة على بعد 220 كيلومترا إلى الجنوب الغربي من العاصمة مقديشو، وظلت بعيدة عن سيطرة الحكومة المركزية منذ 23 عاما.

ويقول مراسل بي بي سي إيمانويل إغونزا إن هذه الانباء تمثل ضربة مهمة لجماعة الشباب لأنهم استخدموا براوة كطريق للتزود بالأسلحة والطعام وكمركز لتجارة الفحم المربحة.

تقرير علي حلني.