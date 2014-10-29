الثني لبي بي سي: السودان لم تدعم مليشيات مسلحة في ليبيا

أعرب رئيس الوزراء الليبي عبد الله الثني عن أمله في أن يؤدي السودان دورا كبيرا في إعادة الأمن والاستقرار في بلاده، نافيا في الوقت ذاته التقارير التي تشير إلى تورط الحكومة السودانية في دعم مليشيات إسلامية في ليبيا.

وأعلن الثني، في مقابلة مع بي بي سي في الخرطوم التي يزورها حاليا، استعداد بلاده لمساعدة السودان اقتصاديا خاصة في مجال النفط.

وكشف رئيس الوزراء الليبي عن عقد مؤتمر لدول الجوار الليبي في العاصمة السودانية الخرطوم لمناقشة التنسيق الأمني بين هذه الدول من أجل عودة الاستقرار في ليبيا

وتطرق رئيس الوزراء الليبي خلال المقابلة إلى الدور القطري في الأزمة الليبية فقال إن "قطر لعبت دورا كبيرا خلال الثورة الليبية ودعا إلى ضرورة أن تقوم الدولة الخليجية بدعم الاستقرار في بلاده".