اعتقال 6 إثر قيام مسلحين بقتل 5 من الشيعة بالسعودية

قالت السلطات السعودية إنها القت القبض على ستة أشخاص على صلة بحادث اطلاق النار الذي أودى بحياة خمسة أشخاص من الشيعة اثناء احيائهم لمراسم عاشوراء في منطقة الإحساء بالمملكة.

ونقلت وكالة الانباء السعودية عن المتحدث الأمني في وزارة الداخلية قوله إنهم تمكنوا من "القاء القبض على ستة أشخاص ممن لهم علاقة بالجريمة الارهابية" حسب تعبيره.

وأوضح المتحدث إن اعتقال هؤلاء الاشخاص تم إثر عمليات أمنية شملت "محافظة شقراء في منطقة الرياض ومحافظتي الاحساء والخبر بالمنطقة الشرقية".

وكانت الداخلية السعودية افادت في وقت سابق بمقتل خمسة اشخاص واصابة تسعة بجروح في اطلاق نار جرى في قرية في الإحساء في المنطقة الشرقية بالسعودية اثناء احياء ذكرى عاشوراء.