الاتحاد الأوروبي: انتخابات شرقي أوكرانيا "غير شرعية"

أدان الاتحاد الاوروبي ما وصفه بالانتخابات "غير الشرعية" التي أجراها الانفصاليون المؤيدون لأوروبا شرقي أوكرانيا.

وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني إن الانتخابات "عقبة جديدة في طريق السلام".

ووصفت الحكومة المركزية في كييف الانتخابات التي أجريت في منطقتي دونيتسك ولوهانسك، اللتين أعلنتا استقلالهما كجمهوريات شعبية، بأنها مهزلة.

وعبرت روسيا عن تأييدها للفوز الذي حققته القيادة الموالية لها في شرقي أوكرانيا في الانتخابات التي جرت الأحد في منطقتي دونيتسك ولوهانسك التي يسيطر عليها الانفصاليون.