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ثورة مصر التي لا يعرفها أحد

  • 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014

في ميدان طلعت حرب الذي مازال يعرفه الكثير من المصريين باسمه القديم ميدان سليمان باشا