لقطات من وراء الكواليس لمهرجان "عن قرب" للأفلام

لحظات مهرجان "عن قرب" للأفلام والوثائقيات الذي نظمته لأول مرة بي بي سي عربي بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني.
ولقطات من وراء الكواليس، ومقابلات مع بعض من مخرجي الوثائقيات التي عرضت على مدار أيام المهرجان الأربعة.
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لحظات مهرجان "عن قرب" للأفلام والوثائقيات الذي نظمته لأول مرة بي بي سي عربي بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني.
ولقطات من وراء الكواليس، ومقابلات مع بعض من مخرجي الوثائقيات التي عرضت على مدار أيام المهرجان الأربعة.