في اليوم العالمي للسكري فعليات للتوعية من المرض في مصر

أحيت منظمات وجمعيات أهلية حول العالم، فعاليات اليوم العالمي لمكافحة مرض السكري، الذي يصادف ذكرى مولد فردريك بانتنغ مكتشف مادة الأنسولين.

ويسعى منظمو هذه الفعاليات إلى التوعية بأن نمط الحياة الصحي وتخفيض كمية الملح الكربوهيدرات والامتناع عن تناول الكحول والدهون يساهم في الوقاية من هذا الداء المزمن.

ويبلغ عدد المصابين بالسكري أكثر من ثلاثمائة وخمسة وثمانين مليون شخص في العالم، وتحذر منظمة الصحة العالمية من أن هذا العدد قد يتضاعف العدد بحلول عام ألفين وثلاثين إذا لم تتخذ الإجراءات اللازمة للحيلولة دون ذلك.

تقرير علي جمال الدين.