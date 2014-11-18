حماس: الهجوم على الكنيس رد فعل على "الجرائم الإسرائيلية"

قال المتحدث باسم حركة حماس، سامي أبو زهري، إن الهجوم على الكنيس في القدس اليوم يعد رد فعل على إعدام يوسف الرموني ومسلسل "الجرائم الإسرائيلية" على حد قول أبو زهري.

وكان قتل أربعة إسرائيلين على الأقل وجرح سبعة آخرون في ما وصفته الشرطة الإسرائيلية بأنه "هجوم إرهابي" على كنيس يهودي في القدس.

وأضافت الشرطة أن شخصين مسلحين بسكاكين وفؤوس ومسدس نفذا الهجوم في شارع هاراف شيمون أغاسي حيث تقطن غالبية من اليهود المتشددين في حي هار نوف بالقدس.

وقالت الشرطة إن أفرادها أطلقوا النار عندما وصلوا إلى موقع الهجوم على المهاجمين، وهما، بحسب ما قيل، ابناء عمومة وقتلتهما داخل الكنيس.