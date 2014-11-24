متحف بيرن يوافق على عرض اعمال "سرقها" النازيون

قرر متحف بيرن للفنون في العاصمة السويسرية قبول عرض المئات من الاعمال الفنية التي تبرع بها الالماني كورنيليوس جورليت والتي كان قد استحوذ عليها ابان حقبة الحكم النازي.

ومن المرجح ان تبقى العديد من هذه الاعمال في المانيا حتى يتم التعرف على اصحابها الاصليين.

ويعتقد ان جورليت، وهو ابن مقتني الاعمال الفنية لهتلر، قد جمع اعمالا فنية تقدر قيمتها بمليار يورو.

وكانت المجموعة الفنية التي قرر متحف بيرن قبولها موضوع خلاف قانوني طويل يتعلق بالاعمال التي استحوذ عليها النازي بطرق غير شرعية.

وكان جورليت، الذي توفي في مايو / ايار الماضي، قد سمى متحف بيرن "وريثه الوحيد".